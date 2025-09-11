هولندا تستدعي سفير روسيا على خلفية انتهاك موسكو الأجواء البولندية

استدعى وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، الخميس، السفير الروسي في لاهاي بسبب انتهاكات موسكو المتكررة للمجال الجوي البولندي خلال هجماتها على أهداف في أوكرانيا.

وقال فان ويل على منصة إكس: "روسيا تتلاعب بأمننا الأوروبي بانتهاكها المتهور للمجال الجوي البولندي. لذلك، استدعيتُ اليوم السفير الروسي إلى الوزارة وأعربتُ له عن إدانتنا الشديدة".

وأكد فان ويل وقوفه إلى جانب بولندا، قائلا: "كما جددنا دعوتنا لإنهاء حرب العدوان غير الشرعية ضد أوكرانيا".

والأربعاء، أفادت قيادة عمليات القوات المسلحة البولندية في بيان، بوقوع انتهاكات "غير مسبوقة" للمجال الجوي البولندي مساء الثلاثاء، خلال "هجوم روسي" على الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت القوات البولندية تفعيل الإجراءات الدفاعية على الفور، وقالت إنها وحلفاءها رصدت بواسطة الرادارات "عشرات الأجسام التي قد تُشكل تهديداً، واتُّخذ قرار بتحييدها، وإسقاط بعضها".