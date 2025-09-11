انطلاق الاجتماع الثامن للحوار الاستراتيجي الخليجي الروسي في سوشي

انطلق الاجتماع المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في مدينة سوشي الروسية، الخميس، حيث يبحث المشاركون مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية، وآفاق تطوير علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وتأتي الاجتماعات في سوشي بعد يومين من الهجوم الإسرائيلي على قطر، الدولة الخليجية، والذي أثار انتقادات دولية، كما وصفته روسيا بأنه "انتهاك صارخ" لميثاء الأمم المتحدة، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال كلمته في افتتاح الاجتماع، إن "التوترات العسكرية والسياسية بالشرق الأوسط زادت بشكل حاد بعد هجوم إسرائيل على قطر"، كما اعتبر أن "تصرفات إسرائيل تنم عن رغبتها في تقويض إمكانية إنشاء دولة فلسطينية".

وأضاف لافروف أن "اجتماعنا اليوم يجري بالتزامن مع التصعيد الحاد في التوترات العسكرية والسياسية بالشرق الأوسط في أعقاب الضربات الصاروخية والقنابل الإسرائيلية في التاسع من سبتمبر على العاصمة القطرية الدوحة"، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وأوضح لافروف أن "مثل هذه التصرفات الإسرائيلية لا تؤدي إلا إلى تقويض الجهود الدولية لإيجاد حلول سلمية، وتشير إلى عدم استعدادها لوقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة والضفة الغربية، فضلاً عن رغبتها في تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية".

وقبل انطلاق الاجتماعات، أجرى وزير الخارجية الروسي عدداً من الاجتماعات المغلقة، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البدوي، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، والكويتي عبدالله اليحيا، وفق بيانات الخارجية الروسية.

كما التقى لافروف أيضاً مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.



