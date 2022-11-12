مانشيني يعلن قائمة إيطاليا لمواجهتي ألبانيا والنمسا الوديتين

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن قائمة اللاعبين لخوض مواجهتي ألبانيا والنمسا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية. يغيب الآتزوري عن نهائيات كأس العالم قطر 2022، وسيخوض المباراتين خلال فترة التوقف الدولي حفاظًا على الانسجام بين عناصر الفريق.

ويرغب المنتخب الإيطالي في الاستعداد بشكل جيد لعام 2023 الذي يعد بأن يكون مليئًا بالالتزامات منها تصفيات يورو عام 2024 ، المقرر في ألمانيا ، ونهائيات دوري الأمم.

وضمت قائمة إيطاليا 31 لاعبا وجاءت كالتالي...

حراس المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) ، أليكس ميريت (نابولي) ، إيفان بروفيدل (لاتسيو) ، غولييلمو فيكاريو (إمبولي).

خط الدفاع: فرانشيسكو أكيربي (إنتر) ، أليساندرو باستوني (إنتر) ، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) ، جيوفاني دي لورينزو (نابولي) ، فيديريكو ديماركو (إنتر) ، إيمرسون بالمييري (وست هام) ، فيديريكو جاتي (يوفنتوس) ، باسكوالي ماتزوتشي (ساليرنيتانا). ) ، جورجيو سكالفيني (أتالانتا) ، رافائيل تولوي (أتالانتا).

لاعبو الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) ، بريان كريستانتي (روما) ، نيكولو فاجيولي (يوفنتوس) ، دافيد فراتيسي (ساسولو) ، فابيو ميريتي (يوفنتوس) ، ماتيو بيسينا (مونزا) ، صامويل ريتشي (تورينو) ، ساندرو تونالي (ميلان) ، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: فيديريكو كييزا (يوفنتوس) ، ويلفريد جنونتو (ليدز) ، فينسينزو جريفو (فريبورغ) ، سيمون بافوندي (أودينيزي) ، ماتيو بوليتانو (نابولي) ، جياكومو راسبادوري (نابولي) ، جيانلوكا سكاماكا (وست هام) ، نيكولو زانيولو (روما).