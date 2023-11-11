قال النائب محمد رجب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد من أهم القوانين التي صدرت في الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «باب العاصمة» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد مصطفة عبر شاشة «ten»، أن تعديلا أجري على القانون، لكنه واجه صعوبات كذلك في التنفيذ.

وأشار إلى أن التعديل الأخير أقر بعض النقاط الأساسية التي تهم المواطن، مشيرا إلى القانون الجديد جرت مناقشته من قِبل لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب وسيعود إلى وزارة الإسكان مرة أخرى.

ونوه بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه فى شهر مايو الماضي، بإعادة قانون التصالح الجديد إلى وزارة العدل لإعادة صياغته بشكل مناسب وعرضه مرة أخرى على مجلس النواب لمناقشته في الجلسة العامة بالبرلمان ليتم تنفيذة الفترة المقبلة بشكل رسمي.

وأشار إلى أن التعديل الأخير لقانون التصالح الجديد يصب في صالح المواطن لأن الهدف الرئيسي للدولة المصرية من القانون هو تحقيق المصلحة للمواطن وتلبية طلباتة بحيث لا يجور على حق الدولة.