مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُكرم الممثلة الأمريكية فيولا ديفيس

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن تكريم الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيس في الدورة الرابعة التي تقام خلال الفترة من ٥ وحتى ١٤ ديسمبر المقبل.

فيولا ديفيس ممثلة ومنتجة أفلام أمريكية. اشتهرت بأعمالها على الشاشة والمسرح، وتلقت العديد من الجوائز وهي واحدة من ثلاثة فنانين حققوا التاج الثلاثي للتمثيل وفازوا بجوائز إيمي وجرامي وأوسكار وتوني.

وأعلن المهرجان في مؤتمر صحفي اليوم، عن تكريم الفنانة منى زكي، في دورته الرابعة تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

وأكد المهرجان، أن منى زكي تعتبر رمزًا للسينما المصرية، و تميزت بموهبتها المتنوعة في التمثيل والغناء والرقص والأداء الصوتي، مما سمح لها بالتألق في مجموعة واسعة من الأدوار، موضحا أنها طوال مسيرتها المهنية المتميزة، عملت مع كبار الممثلين والمخرجين في مصر.