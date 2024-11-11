ولي العهد السعودي: نجدد رفضنا القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن القمة العربية الإسلامية تنعقد اليوم، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى الأراضي اللبنانية.

وأضاف خلال كلمة ضمن أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، اليوم الاثنين، أن المملكة تجدد رفضها القاطع للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 ألف شهيد وجريح ومفقود، معظمهم نساء وأطفال.

وذكر أن «استمرار إسرائيل في جرائمها، وانتهاكها لحرمة المسجد الأقصى، تقوض جهود السلطة الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وأكد إدانة المملكة للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت لبنان، مشيرً إلى رفض السعودية لتهديد أمن واستقرار لبنان.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته لضمان الوقف الفوري للاعتداءات على غزة ولبنان.

وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق.

كما تتضمن الكلمة تأكيد أهمية الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.