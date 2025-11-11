انتظام لجان التصويت في انتخابات مجلس النواب على مستوى جميع المراكز بمطروح

شهدت لجان الانتخابات بمحافظة مطروح انتظامًا كاملًا في استقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس النواب 2025، على مستوى 71 مركزًا ولجنة انتخابية بالمحافظة.

وتنقسم المحافظة إلى دائرتين انتخابيتين: الدائرة الأولى: تشمل مراكز مرسى مطروح، النجيلة، سيدي براني، السلوم، ويتنافس فيها 9 مرشحين على 241,543 صوتًا موزعة على 56 لجنة ومركزًا انتخابيًا، فيما تقع اللجنة العامة بالدائرة في مكتبة مصر العامة. الدائرة الثانية: تشمل بقية المراكز بالمحافظة، ويتنافس فيها 6 مرشحين على 134 ألفا و294 صوتًا موزعة على 15 لجنة ومركزًا انتخابيًا، وتوجد اللجنة العامة بالدائرة في المدرسة المتميزة للغات.

وبذلك يصل إجمالي الناخبين بمحافظة مطروح إلى 375 ألفا و543 صوتًا موزعين على 71 لجنة ومركزًا انتخابيًا، وسط تنظيم جيد يسهل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم بسلاسة وأمان.