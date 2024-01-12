إسرائيل تعتزم نقل أدوية لأسراها في غزة خلال أيام

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنه سيتم خلال أيام نقل أدوية إلى أسراها في غزة بوساطة قطرية.



وقال مكتب رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه بتوجيه من الأخير "قاد رئيس الموساد دافيد بارنياع حراكا إزاء قطر سيسمح بإدخال الأدوية إلى الرهائن الذين تحتجزهم منظمة حماس في غزة".



وأضاف في تصريح مكتوب: "سيتم القيام بذلك في إطار منظومة المساعدات الإنسانية التي تقدمها إسرائيل لقطاع غزة"، وفقا لوكالة الأناضول.



وتابع مكتب رئيس وزراء الاحتلال: "سيتم إعطاء الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة".



فيما لم يرد تعليق فوري من قطر أو حماس على ما أورده البيان الإسرائيلي.



وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز 136 إسرائيليا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حينما أطلقت عملية "طوفان الأقصى" في محيط غلاف غزة.



وتطالب "حماس" بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة "23 ألفا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.