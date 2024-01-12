الصين: مستعدون لتهدئة الوضع في البحر الأحمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وكالاتقالت وزارة الخارجية الصينية، إنها قلقة من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، داعية كافة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

وأكدت الوزارة أنها مستعدة لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في البحر الأحمر، وفقا لشبكة الجزيرة الإخبارية.

كانت القوات الأمريكية والبريطانية قد وجهت ضربات مشتركة ضد أهداف للحوثيي، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

وأوضحت سنتكوم في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أرفقته بفيديو لانطلاق المقاتلات التي نفذت الهجوم، أن الضربات استهدفت أنظمة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع التخزين و منصات إطلاق طائرات الدرونز وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وجاءت الضربات بالتنسيق مع بريطانيا، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، وفقا لسنتكوم.

من جهتها، قالت القوات الجوية الأمريكية، إنها شنت ضربات ضد "60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين"، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.

وأضافت في بيان، أنه جرى استخدام أكثر من مئة صاروخ موجه بدقة في الضربات على الحوثيين واستخدام موارد من عموم المنطقة، بما فيها الطائرات وصواريخ توماهوك التي أطلقت من السفن والغواصات.