ناشد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، لاعب الفريق البوركيني سعيدو سامبوري للعودة إلى صفوف الفريق، وذلك بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا في الكاميرون، حيث كان اللاعب ضمن قائمة منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية.

واستفسر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري عن سبب تخلف سعيدو سمبوري بالرجوع إلى مران فريقه زعيم الثغر، عقب المشاركة مع منتخب بلاده بوركينا فاسو في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مبارياتها بالكاميرون.

وتواصل حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد السكندري، مع لاعبه سعيدو سمبوري ووعده الأخير بالعودة إلى تدريب الفريق غدا «الأحد»، خصوصا أن بطولة أفريقيا انتهت منذ أيام.