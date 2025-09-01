ليبيا: ضبط مخزن أسلحة وذخائر معدة للتهريب في طبرق شرقي البلاد

أعلن جهاز البحث الجنائي بمدينة طبرق، شرقي ليبيا، اليوم الاثنين، عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة خلال عملية مداهمة لمزرعة في حي التسليح بالمدينة.

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن عملية المداهمة نفذها بعد ورود معلومات مؤكدة عن استخدامها في تخزين أسلحة وذخائر نارية معدة للتهريب، حسبما أورد موقع بوابة الوسط الإخباري الليبي.

وأضاف أن 6 دوريات مسلحة شاركت في المداهمة، وأسفرت العملية عن ضبط كمية كبيرة من أسلحة خرطوش وذخائر نارية، جرى تحريزها ونقلها إلى مقر الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفاد مركز طبي ليبي باستقبال 15 إصابة طفيفة جراء انفجار مخزن ذخيرة بمنطقة السكيرات في مصراتة في شمال غربي البلاد.

ولم تتوفر معلومات عن الجهات التابع لها المخزنان غير أن هناك في ليبيا كتائب وميليشيات مسلحة تتصارع فيما بينها.