إدارة ترامب: وقف المساعدات الغذائية الفيدرالية في أول نوفمبر وسط استمرار الإغلاق الحكومي

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عدم صرف المساعدات الغذائية الفيدرالية في الأول من نوفمبر المقبل، في خطوة من شأنها أن تزيد الضغوط على الأسر في مختلف أنحاء البلاد مع استمرار الإغلاق الحكومي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها لن تلجأ إلى استخدام نحو 5 مليارات دولار من الأموال الاحتياطية لضمان استمرار صرف المساعدات ضمن برنامج المساعدات الغذائية التكميلية المعروف اختصارًا بـ (إس إن إيه بي)، والذي يساعد نحو واحد من كل ثمانية أمريكيين على شراء المواد الغذائية.

وجاء في إشعار الوزارة: "ببساطة، لقد نضب المورد. في الوقت الحالي، لن يتم إصدار أي مساعدات في الأول من نوفمبر. نحن نقترب من نقطة تحول بالنسبة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ".

ويعد الإغلاق الحالي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، ثاني أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء الإغلاق بسبب فشل الكونجرس في تمرير قانون التمويل الحكومي المؤقت نتيجة الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير)