فرحة عارمة بالسودان بعد تنحي بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف مساء اليوم الجمعة، تنحيه عن رئاسة المجلس في اقصر ولاية رئاسية في تاريخ البلاد، حيث لم تتجاوز الـ48 ساعة.

وأقال المجلس العسكري كمال عبد المعروف, نائب رئيس المجلس من منصبه، وتعيين الفريق عبدالفتاح برهان رئيسا للمجلس العسكري.

وتأتي الخطوة استجابة لمطالبات الشارع السوداني, الذي رفض بن عوف والذي كان يشغل نائب أول للرئيس السوداني عمر البشير ووزير دفاع، بجانب نائبة كمال عبد المعروف، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان، واستمات الطرفان في الدفاع عن البشير مع انطلاق التظاهرات.

وتلقى الشارع السوداني تنحي بن عوف بفرحة عامة، حيث تعالت الهتافات" سقطت.. سقطت" بجانب زغاريد النساء.