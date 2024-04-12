استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين في هجوم لمستوطنين على قرية شمال رام الله

استشهد فلسطيني، وأصيب 10 آخرون بالرصاص، اليوم، في هجوم واسع للمستوطنين المسلحين، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن وزارة الصحة، أن شهيدا من قرية المغير وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بينما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات بالرصاص الحي، أحدها خطيرة جدا، في قرية المغير.

وقال مرزوق أبو نعيم نائب رئيس مجلس قروي المغير، في تصريح صحفي، إن ما لا يقل عن 1500 مستوطن بحماية قوات الاحتلال، يواصلون أعمال القتل والحرق على المواطنين في جميع أنحاء القرية، حيث أحرقوا أكثر من 40 منزلا ومركبة.