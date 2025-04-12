الأمم المتحدة: مخاوف من مقتل أكثر من 100 شخص في هجمات للدعم السريع بدارفور

أعربت الأمم المتحدة، السبت، عن مخاوفها من مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 20 طفلا، في السودان بعد هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور ومخيمين قريبين للنازحين يعانيان من المجاعة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، إن قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ أبريل 2023، شنّت هجمات برية وجوية منسّقة، الجمعة، على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، وفق وكالة فرانس برس.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعّدت الدعم السريع هجماتها على الفاشر، عاصمة الولاية الوحيدة في دارفور التي لا تزال خارج سيطرتها، بعد بسط الجيش كامل سيطرته على العاصمة الخرطوم الشهر الماضي.

وذكرت تقارير أولية من تنسيقية لجان المقاومة المحلية، أن عدد القتلى الجمعة بلغ 57 شخصا، منهم 32 مدنيا قتلوا في الفاشر و25 في زمزم.

وقال الجيش، السبت، إن 74 مدنيا قتلوا وأصيب 17 آخرون في الهجوم على الفاشر.

من جهتها، قالت المنظمة السودانية لحماية المدنيين، إن القتلى بينهم تسعة من العاملين في المجال الإنساني يعملون في مستشفى بمخيم زمزم تديره منظمة "ريليف" غير الحكومية الدولية.

ودانت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي مقتلهم.

وأعلنت في بيان، «مقتل زملاء من منظمة غير حكومية دولية أثناء قيامهم بتشغيل أحد المراكز الصحية القليلة المتبقية التي لا تزال تعمل في المخيم».

وأضافت المسئولة الأممية: «يمثل هذا تصعيدا مميتا وغير مقبول في سلسلة من الهجمات الوحشية على النازحين وعمال الإغاثة في السودان منذ اندلاع هذا النزاع قبل نحو عامين».

وتابعت: «أحث بشدة أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال على التوقف فورا».