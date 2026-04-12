مسئولون أمريكيون: بعض الألغام الإيرانية في مضيق هرمز انجرفت من مواقعها الأصلية

- إيران عاجزة عن تحديد مواقع الألغام التي زرعتها في المضيق

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن إيران عاجزة عن تحديد مواقع الألغام التي زرعتها في مضيق هرمز، ولا تملك القدرة على إزالة المتفجرات، مما يحول دون السماح بمرور المزيد من السفن عبر المضيق.

وصرح المسئولون الأمريكيون بأن إيران زرعت ألغاما في المضيق بشكل عشوائي، وربما لم تحدد مواقعها بدقة. كما أشاروا إلى أن بعض الألغام انجرفت أو تحركت من مواقعها الأصلية.

ولا تمتلك إيران ولا الولايات المتحدة القدرة على إزالة الألغام من المضيق بسرعة، لا سيما بعد أن دمرت الولايات المتحدة جزءا كبيرا من الأسطول الإيراني.

وزرعت إيران ألغاما في مضيق هرمز الشهر الماضي بعد إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب عليها، حيث ألقت متفجرات في جميع أنحاء المضيق باستخدام زوارق صغيرة.

وعجزت الولايات المتحدة في معظم الأحيان عن مراقبة الزوارق الصغيرة التي كانت تزرع الألغام في المضيق، مما جعلها في حيرة من أمرها بشأن مواقع الألغام وعددها.

وتوقفت حركة الملاحة البحرية في المضيق تقريبا بسبب الألغام، فضلا عن الطائرات بدون طيار "الدرونز" والصواريخ الإيرانية التي هددت باستهداف السفن.

واستمر عدد قليل من السفن في المرور بالمضيق بعد حصولها على موافقة إيران، التي سمحت بمرور سفن من دول صديقة مقابل دفع رسوم للعبور.

من جهته، صرح نائب رئيس البرلمان الإيراني، الحاج بابائي، بأن مضيق هرمز خط أحمر بالنسبة لطهران.

وأكد بابائي أن المضيق تحت سيطرة إيران بالكامل، وأن "رسومه يجب أن تُدفع بالريال (العملة الإيرانية)"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وكان هذا الممر المائي الحيوي، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من نفط العالم والغاز الطبيعي المسال، نقطة خلافية في المحادثات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد.

ويُعد ضمان مرور السفن عبر المضيق بسلامة، أحد أهم بنود وقف إطلاق النار المشروط بين الولايات المتحدة وإيران.