استشهاد ثلاثة فلسطينين في غارة إسرائيلية بوسط قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهاد ثلاثة فلسطينيين واصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، مساء الأحد في منطقة المزرعة في استهداف إسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.

وقال مصدر مسؤول في مستشفى الأقصى في دير البلح إن الفلسطينيين الثلاثة وصلوا إلى المستشفى، حيث نقلت فرق الإسعاف الجثث والمصابين لتلقي العلاج.

ووقع الاستهداف في محيط مدرسة المزرعة، قرب ما يُعرف بـ"موقع 14"، في نهاية شارع أبو عريف بمنطقة المزرعة نفسها.

ويُشار إلى أن المنطقة تضم تجمعات سكانية ونازحين، وتُعد من المناطق التي شهدت في السابق عمليات نزوح بسبب التهديدات المتكررة.

وحتى الآن، لم تصدر تفاصيل رسمية إضافية حول هويات الضحايا أو أسباب الاستهداف المباشرة، بينما تواصل الفرق الطبية والإنقاذ عملها في الموقع.