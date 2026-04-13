خبير: ترامب يملك القليل من أوراق الضغط بشأن مضيق هرمز

قال أندرياس كريج وهو محاضر أول في الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج لندن يوم الأحد إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام البحرية الأمريكية لإغلاق مضيق هرمز غير واقعية.

وقال كريج "يجب أن نضع في اعتبارنا أن الأمريكيين لديهم قدرة تحمل أقل بكثير من الإيرانيين. الإيرانيون، مهما حدث، قادرون على الصمود لفترة أطول بكثير من الاقتصاد العالمي، وأطول بكثير من دول الخليج، وأطول بكثير من الأمريكيين".

وأوضح كريج إن ترامب لا يملك "أي خيارات جيدة" وأنه سيتعين عليه التنازل في بعض القضايا.

وأضاف "لا توجد أي أداة في مجموعة الأدوات فيما يتعلق بالوسائل العسكرية التي يمكنه استخدامها لتحقيق ما يريد".