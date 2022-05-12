إغلاق صومعة منطقة شرق العوينات بعد امتلائها بالقمح فى الوادى الجديد



ضبط 3 سيارات محملة بـ16 طنا فى البحيرة وإحالة المتهين للنيابة



توريد 41 ألف طن من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع فى الغربية

عمرو بحر ومصطفى فرغلى وهدى الساعاتى وماهر عبدالصبور ويارا صابر



واصلت المحافظات، اليوم، استقبال وتوريد الأقماح إلى الصوامع، وتقديم التسهيلات للموردين والمزارعين لتسهل عملية نقل القمح لصوامع التخزين، فيما شنت عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات حملات لمنع تهريب القمح المحلى، وعدم توريده، ومصادرة الكميات المضبوطة وتوريدها إلى المطاحن، وضبط المتهمين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

فى الوادى الجديد، أعلن وكيل وزارة الزراعة فى المحافظة مجد المرسى، إغلاق أول صوامع لتخزين محصول القمح على مستوى الجمهورية بمنطقة شرق العوينات بعد امتلائها بالقمح، ووصولها للحد الأقصى للسعة التخزينية، حيث تسع تخزين 60 ألف طن، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم توريده على مستوى المحافظة حتى أمس؛ بلغ 205 آلاف طن.

فى الإسكندرية، قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية محمد سعد الله، إنه تم استقبال نحو ١١ ألف طن من القمح منذ بداية موسم التوريد، لافتا إلى أن هناك لجانا تشرف على استقبال القمح المحلى مشكلة من مندوبى وزارتى التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء.

وفى المنيا، أكد المحافظ أسامة القاضى، استمرار مراكز المحافظة تنفيذ أعمال توريد القمح للشون والصوامع المخصصة لهذا الغرض، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، 139027 طنا، منذ بداية موسم توريد محصول القمح فى جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقعا بجميع المراكز.

وفى الفيوم، صرح وكيل وزارة التموين سيد حرز الله، بأنه تم توريد 45 ألف طن قمح إلى صوامع التخزين فى 13 موقعا لتخزين الأقماح حتى نهاية عمل الإثنين، موضحا أنه يتم استلام الأقماح بـ3 درجات نقاء تبدأ من درجة نقاء 22.5 بسعر 865 جنيها، و23 بسعر 875 جنيها، و23.5 بسعر 885 جنيها.

وفى البحيرة، ضبطت مديرية التموين، 3 سيارات محملة بكمية 16 طنا من القمح المحلى قبل تهريبها، ومصادرة الكميات المضبوطة وتوريدها إلى مطاحن كفر الدوار، ومصادرة السيارات المستخدمة وضبط المتهمين وتسليمهم لمركز شرطة كفر الدوار، وجار العرض على النيابة العامة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك ضمن حملة شنتها مديرية التموين على الطرق الرئيسية بمركز ومدينة كفر الدوار.

وجّه محافظ البحيرة هشام آمنة، بتكثيف الحملات التموينية وخاصة على المحاور والطرق على مدى الساعة؛ لتطبيق القرارات الصادرة لتوريد القمح ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وردع المخالفين.

وفى الغربية، أكد وكيل وزارة التموين محمد أبوهاشم، أنه تم توريد 41 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد، بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام نحو 246 ألف طن.

وفى الجيزة، قال وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، أسعد منادى لـ«الشروق»، إنه تم حصاد 5 آلاف و500 فدان قمح من إجمالى مساحة تصل لـ34 ألف فدان بالمحافظة، موضحا أن «الجيزة» تضم 14 صومعة بسعة تخزينية تصل لـ259 ألف طن من الأقماح.

وفى كفر الشيخ، أعلن المحافظ جمال نور الدين، أنه تم توريد أمس 98 ألفا و305 أطنان و247 كيلو من القمح، مشيرا إلى مستهدف توريد 450 ألف طن قمح، مناشدا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم جميع التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.