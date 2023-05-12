 عاطل يذبح جارته لسرقة مصوغاتها الذهبية في الهرم - بوابة الشروق
الجمعة 12 مايو 2023 10:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

عاطل يذبح جارته لسرقة مصوغاتها الذهبية في الهرم

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 9:55 م
أقدم عاطل على التخلص من حياة جارته المسنة ذبحا باستخدام سلاح أبيض "سكين"؛ بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية في منطقة الهرم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة سيدة مسنة بها جرح ذبحي بالرقبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ب" ، 35 عاما، جار المجني عليها؛ لسرقة مصوغاتها الذهبية، وتمكنت القوات من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك