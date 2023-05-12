عاطل يذبح جارته لسرقة مصوغاتها الذهبية في الهرم

أقدم عاطل على التخلص من حياة جارته المسنة ذبحا باستخدام سلاح أبيض "سكين"؛ بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية في منطقة الهرم.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين وجود جثة سيدة مسنة بها جرح ذبحي بالرقبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ب" ، 35 عاما، جار المجني عليها؛ لسرقة مصوغاتها الذهبية، وتمكنت القوات من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.