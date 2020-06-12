ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وجعلته قويا وعظيما

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات لفضائية «فوكس نيوز» الإخبارية، مساء الجمعة، إنه تسلم من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما جيشا قديما، مشيرا إلى أنه جعله قويا وعظيما.

وازدادت رقعة المظاهرات توسعا خلال الأيام الماضية في الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن بينها لوس أنجلس وفيلادلفيا وأتلانتا وغيرها. وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى «المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى».