 ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وجعلته قويا وعظيما - بوابة الشروق
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ترامب: تسلمت من أوباما جيشا قديما وجعلته قويا وعظيما

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هدى أمين
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 8:22 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 8:22 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات لفضائية «فوكس نيوز» الإخبارية، مساء الجمعة، إنه تسلم من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما جيشا قديما، مشيرا إلى أنه جعله قويا وعظيما.

وازدادت رقعة المظاهرات توسعا خلال الأيام الماضية في الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن بينها لوس أنجلس وفيلادلفيا وأتلانتا وغيرها. وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى «المصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى».

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