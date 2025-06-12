احتفال القنصلية الروسية في الغردقة بالعيد الوطني «يوم روسيا»

احتفلت القنصلية الروسية بالغردقة، مساء اليوم الخميس، بعيدها الوطني المعروف بـ"يوم روسيا"، والذي يعد من أهم أعياد البلاد الرسمية، بمشاركة المئات من أبناء الجالية الروسية.

وكان مكسيم ليتفينوف القنصل العام الروسي بالغردقة، في استقبال المواطنين الروس من أبناء الجالية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالبحر الأحمر، المشاركين في الاحتفالية.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر، تمتلك جالية روسية كبيرة حيث يعيش عدد من الأسر بالكامل بمدينة الغردقة يعملون ويدرسون، إذ بلغ عدد الروس المقيمين بالمدينة قرابة 30 ألف شخص.

ويعود تاريخ العيد الوطني "يوم روسيا" إلى 12 يونيو عام 1990، عندما أعلن الرئيس الأسبق بوريس يلتسين، سيادة روسيا الاتحادية، وتقام في هذا اليوم الذي يعد عطلة رسمية في دولة روسيا، العديد من الفعاليات الاحتفالية والحفلات الموسيقية.