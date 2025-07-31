جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين و4 غرف زراعية جنوبي الضفة

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منزلين وأربع غرف زراعية في قرية "وادي رحال" جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال الفلسطيني محمد زاوهرة أحد سكان "وادي رحال"، لمراسل الأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت برفقة جرافات القرية الواقعة جنوب مدينة بيت لحم، وشرعت في عمليات الهدم.

وأوضح أن القوات الإسرائيلية هدمت منزلين، تبلغ مساحة كل منهما نحو 200 متر مربع، إلى جانب أربع غرف زراعية، بحجة البناء غير المرخّص في مناطق مصنفة "ج".

وتمنع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء أو التوسعة في المناطق "ج" دون الحصول على تصاريح يعتبر الحصول عليها شبه مستحيل، بحسب منظمات محلية ودولية.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من العام الجاري 588 منشأة تسببت في تضرر 843 مواطنا منهم 411 طفلا، فيما أخطرت في الفترة ذاتها 556 منشأة بالهدم، منها 322 منزلا مأهولا، و18 غير مأهولة، و151 منشأة زراعية، و97 تصنف على أنها مصادر رزق وغيرها، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وبموازاة حرب الإبادة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1011 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​