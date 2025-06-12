بزشكيان: خامنئي أمر بأننا لن نسعى للحصول على أسلحة نووية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إن "المرشد الأعلى (علي خامنئي) أمر بأننا لا نسعى ولن نسعى للحصول على الأسلحة النووية".

وفي وقت سابق، أوضح بزشكيان أن "إيران لم تعلق آمالها على أمريكا، ولن تستسلم للقوة والظلم والاستبداد"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف بزشكيان، في كلمة ألقاها خلال اليوم الثاني من زيارته إلى محافة إيلام غرب إيران، إن "إيران تواجه اليوم أقصى درجات الضغوط والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ضد شعبها".

وتابع: "يظنون أن بمقدورهم إيقاف مسيرة تقدم الأمة الإيرانية عبر هذه الضغوط، بينما نقف بوجه هذه الضغوط بالاعتماد على الله تعالى. لقد قلتها في العديد من المحافل، وأكررها اليوم بقناعة قلبية وإيمان راسخ بأننا توكلنا على الله، لا على أمريكا ولا على أدوات الضغط التي يستخدمونها، وهذا لا يعني العداء مع العالم فنحن لا ننوي الحرب مع العالم، بل نريد الحوار معه، لكننا لن نستسلم للقوة والظلم والاستبداد".

وأشار الرئيس بزشكيان إلى أن "الحكومة الايرانية بدأت منذ أيامها الأولى حواراً مع جميع الدول المجاورة، وكانت رسالتنا واضحة: نحن إخوة لكم، فالذين يعيشون على جانبي الحدود ينتمون إلى جذور واحدة، وجميع القوميات في أذربيجان، تركمانستان، بلوشستان، خراسان وفي كل أرجاء هذه الأرض، تربطنا روابط الدم والثقافة والتاريخ".