محافظ الإسماعيلية يناقش خطة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعا اليوم الخميس؛ لمناقشة استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة، الأحد المقبل، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.

وعرض أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الإجراءات الخاصة لانطلاق الامتحانات، وتجهيز ٣١ استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

وأضاف أن المديرية خصصت ٣١ لجنة موزعة على ٨ إدارات تعليمية لعدد ١١ ألفًا ٥٩٠ طالبًا ويبلغ عدد المنتظمين ١٠ آلاف ١٩٩ طالبًا والمنازل ١٣٩١ طالبًا.

وأشار إلى تجهيز غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة، لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي مشاكل مع رفع تقارير يومية عن سير العمل بكل إدارة تعليمية.

وناقش الاجتماع، خطة مديرية أمن الإسماعيلية في تأمين اللجان واستراحات المراقبين الوافدين من خارج المحافظة وتأمين مقار طباعة، وتصحيح الامتحانات وتأمين سيارات أوراق الأسئلة والإجابة.

وأكد اللواء أكرم جلال، ضرورة تأمين اللجان بالمدارس ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان؛ حرصًا على الطلاب وتوفير كل سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الامتحان، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وضمان تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان.

ووجَّه "جلال"، بضرورة التأكد من التهوية الجيدة بكل اللجان وخاصة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان.

وتضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة بين كل الأجهزة المعنية، لتوفير جميع سبل الراحة والأمان للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر.

من جانبها أوضحت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اتخاذ كل الإجراءات لرفع درجة الاستعداد بالمديرية أثناء انعقاد فترة الامتحانات، بالتنسيق مع فرع هيئة الرعاية الصحية، وتوفير زائرة طبية وطبيب في كل لجنة حرصا على صحة وسلامة الطلاب.

فيما أكد الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، إعداد خطة متكاملة لتشمل تخصيص عدد من سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان.

وتطرق الاجتماع إلى خطة الحماية المدنية والتي تشمل المرور على طفايات الحريق بكل المدارس للتأكد من سلامتها وتمركز سيارات الإطفاء بالقرب من اللجان ومراكز الكنترول وتأمين سيارات نقل الأسئلة والإجابات.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بتوفير أتوبيسات آمنة لنقل طلاب قرية الأبطال بشرق القناة لمقار لجنة الامتحانات لتسهيل انتقال الطلاب، مؤكدًا أهمية تواجد الطلبة قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ لإتمام عمليات التفتيش ودخول الطلاب إلى اللجان بسهولة ويسر.

كما أكد "جلال"، ضرورة ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يحقق التنسيق الكامل لكل الجهات المعنية لتلافي أي ملاحظات أو بلاغات في وقتها.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ الأحد ١٥ يونيو، وتنتهي في الخميس ١٠ يوليو المقبل.