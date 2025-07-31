يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع حماس

كشفت صحيفة عبرية، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بالبدء في تهجير آلاف الفلسطينيين من غزة خلال أسابيع ما لم يتم التوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن نتنياهو "بدأ بالفعل مؤخرا في دفع خطوات عملية لصالح التهجير الطوعي لسكان غزة بهدف إبقاء بن غفير في الحكومة".

وأضافت أن نتياهو وعد بن غفير بأنه "إذا لم يتم التوصل إلى صفقة"، فإن إسرائيل ستبدأ خلال أسابيع بما زعمت أنه "هجرة طوعية" لآلاف الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وشملت الخطوات التي دفعها نتنياهو بحسب الصحيفة "عقد اجتماعات منتظمة حول موضوع الهجرة الطوعية بمعدل لا يقل عن مرة واحدة في الأسبوع، وتقسيم الصلاحيات بين مختلف الأجهزة".

وشارك ممثلون عن جهاز الموساد ووزارة الخارجية الإسرائيلية في هذه المحادثات، وفق المصدر ذاته.

وقالت "يديعوت أحرونوت": "خلال هذه الاجتماعات وجّه نتنياهو الموساد بالإسراع في الاتصالات التي يجريها مع الدول المرشحة لاستيعاب الفلسطينيين من قطاع غزة".

ونقلت الصحيفة عن من وصفته بمسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية طالبا عدم الكشف عن اسمه: "نتنياهو يقود خطوات ملموسة وقد انخرط في الأمر بقوة كبيرة، وبهذه الطريقة يحاول إقناع بن غفير بعدم الاستقالة".

وادعى المسؤول أنه "في إطار المحادثات التي أجرتها إسرائيل، تم التوصل إلى تفاهمات مع خمس دول ستستوعب المهاجرين من غزة"، وفق الصحيفة.

وتشمل الخطة "تشجيع هجرة" آلاف الفلسطينيين من غزة في الأسبوع الأول من تنفيذها.

وقالت الصحيفة إن "الجديد في هذا التوجه هو أن إخراج الفلسطينيين سيكون عبر إسرائيل ومنها إلى الأردن، وليس عبر مصر كما كان مخططا في السابق".

ولم تحدد الصحيفة الدول التي قالت إن إسرائيل تتفاوض معها لاستيعاب المهاجرين الفلسطينيين من غزة، لكنها أشارت إلى تقرير نشرته القناة 12 العبرية الخاصة في 18 من يوليو الجاري، وقالت فيه إن "إسرائيل تُجري محادثات مع إثيوبيا وليبيا وإندونيسيا إضافة إلى دول أخرى لاستيعاب الغزيين".

وقالت الصحيفة إن رئيس الموساد، ديفيد برنياع، المتواجد حاليا في الولايات المتحدة "تحدث عن هذه القضية مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤولين أمريكيين آخرين".

وتابعت أن بارنياع أبلغ الأمريكيين بأن تلك الدول أبدت استعدادها لاستيعاب أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة، وطلب مساعدة الولايات المتحدة بتقديم حوافز لها في المقابل.

في سياق متصل، كشفت الصحيفة أن نتنياهو وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "بدفع خطة لاحتلال مناطق محددة من قطاع غزة في حال عدم التوصل إلى صفقة وذلك "في محاولة للإبقاء عليه في الحكومة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المنطقة الحدودية الشمالية تعد أولى المناطق المرشحة للضم".

ومساء الاثنين، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن نتنياهو عرض على المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" خطة لإعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة، بزعم محاولة إبقاء سموتريتش بالحكومة بعد تلويحه بالاستقالة إثر مزاعم تل أبيب عن "سماحها" بإدخال مساعدات للقطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز، لم تسمه، قوله إن تل أبيب "ستمنح حماس مهلة لعدة أيام للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، أو تنفيذ الخطة التي تقضي بضم أجزاء من القطاع على مراحل حتى تستسلم الحركة الفلسطينية".

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين يبلغ عددهم الآن وفق تقديرات إسرائيلية 50 أسيرا منهم 20 أحياء، "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب للحفاظ على منصبه، إذ يخشى انهيار حكومته في حال انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.