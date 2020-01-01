محافظ بورسعيد يفتتح ميدان الشهيد البطل الرائد هشام عباس

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، ميدان الشهيد البطل الرائد هشام عباس (ميدان الصيادين سابقا بحي المناخ) وذلك بحضور والد الشهيد اللواء أسامة عباس واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ.

وأكد محافظ بورسعيد، أن إطلاق اسم الشهيد على الميدان يأتي تخليدا لذكراه الطاهرة وتقديرا لما قدمه من تضحيات غالية وتقديم دمائه الذكية الطاهرة للدفاع عن الوطن.

وأضاف أن هذا أقل ما يمكن أن يقدم للشهيد البطل الذي قدم نفسه فداءً للوطن، مؤكدا أن سيرتة العطرة ستظل في وجداننا جميعا على مر العصور والأجيال بعد أن حفر اسمه في سجل البطولة والفداء بحروف من نور.

وأكد أن القوات المسلحة والشرطة قدمت ولا تزال تقدم أبناءها فداءً لاستقرار الوطن وتحقيق الأمن والأمان لأبناء الوطن.