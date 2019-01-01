الخطوط الاسكندنافية تستأنف المفاوضات مع الطيارين لإنهاء الإضراب

من المقرر أن تستأنف شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية المضطربة "ساس"، المفاوضات مع النقابات التي تمثل الطيارين المضربين عن العمل منذ أكثر من أسبوع، وفقا لما أعلنته نقابات للطيارين اليوم الثلاثاء.



ومن المنتظر استئناف المفاوضات غدا الأربعاء.



كانت ساس أعلنت أمس الاثنين أنها أبلغت الوسطاء بأنها تريد استمرار المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق بشأن الأجور وظروف العمل لإنهاء الإضراب، الذي يضر بآلاف من عملاء الشركة يوميا.



وقالت "ساس" إن القدرة التنافسية للشركة على المحك. وتفيد تقديرات "ساس" بأن الإضراب يتسبب في خسائر للشركة تبلغ نحو 90 مليون كرون (8.5 مليون دولار) يوميا.



كانت الجولة السابقة من المفاوضات والتي جرت في 4 يوليو باءت بالفشل، ليدخل نحو 900 طيار من الدنمارك والنرويج والسويد في إضراب.



وتتهم نقابات الطيارين "ساس" باستغلال جائحة كورونا لفصل ما يقرب من نصف طياري الشركة من عملهم، مع اتفاق على إعادة توظيفهم.



ولكن الشركة أسقطت فيما بعد الحق المتفق عليه والمتعلق بإعادة التوظيف.