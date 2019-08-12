 رئيس بعثة الحج السياحي: لم ترصد أي مخالفات في مشعر منى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس بعثة الحج السياحي: لم ترصد أي مخالفات في مشعر منى

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 11:48 ص | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 11:48 ص

قال مجدى شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة؛ رئيس بعثة الحج السياحي؛ انه لم ترصد أي مخالفات في مشعر منى حتى الآن؛ موضحا أنه تم تسكين حجاج السياحة في كافة المخيمات.

وأوضح - في تصريح من مقر بعثة الحج السياحي في مشعر منى - أن حالة وحيدة فقط شهدت محاولة دخول مجموعة من حجاج الفرادى في مخيم 19 التابع لإحدى الشركات السياحية؛ ولكن تم منعهم وتسكين الحجاج المتعاقدين مع تلك الشركة؛ ولم يحدث أي تفاقم للمشكلة.

وأضاف أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وجهت باستمرار توفير الرعاية والاهتمام؛ وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفيات بين حجاج السياحة؛ و14 حالة مرضية؛ مشيرا إلى أن جميع المرضى أتموا الوقوف على عرفات بسيارات إسعاف مجهزة؛ بمعاونة الجانب السعودي.

ومن جهته، أكد علاء الغمرى عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الاستعداد الجيد لشركات السياحة لموسم الحج؛ أسهم بشكل كبير في التنظيم الجيد للحج هذا العام؛ مشيرا إلى أنه تم وضع خطة شاملة بداية من التعاقد مع أتوبيسات حديثة لتسهيل عملية نقل الحجاج بين المشاعر المقدسة وتفادي تعطل الأتوبيسات.

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