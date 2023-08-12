جثتان و5 مفقودين جراء غرق مركب جنوب تونس

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انتشل الحرس البحري التونسي جثتين إحداها لرضيع، ويجري البحث عن خمسة مفقودين إثر غرق مركب كان يقل 20 مهاجرا تونسيا.

وأفاد الحرس الوطني بأن 13 شخصا تم إنقاذهم من القارب المنكوب قبالة سواحل قابس جنوب تونس.

وتسببت موجات الهجرة المكثفة إلى الجزر الإيطالية القريبة هذا العام في تواتر حوادث الغرق قبالة السواحل التونسية ولا سيما صفاقس الأكثر استقطابا لأنشطة العبور.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن انتشال أكثر من 900 جثة هذا العام وحتى نهاية يوليو الماضي.

وأفاد مصدر قضائي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) قبل أسبوع، بانتشال 23 جثة لمهاجرين غرقى قرب صفاقس وجزيرة قرقنة وأربع جثث بسواحل المهدية.

وبذلك ناهز أعداد الغرقى الذين انتشلت جثثهم منذ بداية العام وحتى أغسطس الجاري حوالي 950.

وأغلب الغرقى من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، وفق السلطات.

وأحصى مشروع "المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، أكثر من 1800 ضحية ومفقود في البحر الأبيض المتوسط.