وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأداء وتحسين الخدمات الصحية

عقد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعاً موسعاً اليوم مع وكلاء المديرية ومديري عموم المناطق والإدارات الطبية، لمناقشة الأوضاع التشغيلية بالمؤسسات الصحية بالمحافظة، واستعراض أبرز الإنجازات والتحديات في كل منطقة طبية.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور بدران على ضرورة تقديم الدعم الكامل لكافة المناطق والإدارات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة توزيع عاجلة ومنضبطة للقوى البشرية، بما يضمن وجود الكفاءات الطبية في المواقع الأكثر احتياجاً. كما وجّه بتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني باعتباره ركيزة أساسية لدعم المنظومة الصحية.

كما أعلن عن بدء تشكيل لجان مرور ميدانية شاملة على جميع وحدات الرعاية الصحية في مختلف المناطق، بهدف المتابعة الدقيقة لسير العمل ورصد أي معوقات تواجه الفرق الطبية أو المرضى، مع رفع النتائج لمديري المناطق وعقد اجتماعات منفصلة لمناقشة الحلول العاجلة ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

واختتم وكيل الوزارة مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية واضحة لرفع كفاءة الخدمات الصحية بالإسكندرية، وضمان استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين، بما يرسخ معايير الجودة وسرعة التدخل لحل المشكلات.