زيلينسكي: بوتين يستعد لحملة تجنيد جماعي أخرى عقب الانتخابات البرلمانية الروسية

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالتحضير لحملة تجنيد جماعي أخرى عقب الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، وذلك خلال خطابه المسائي اليومي يوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لتجنيد عدة مئات الآلاف من الروس بحلول نهاية العام،"بالإضافة إلى عدد مماثل في العام المقبل"، مستشهدا بمعلومات استخباراتية ووثائق روسية داخلية.



ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الروسية في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر/أيلول.

ومنعت المحكمة العليا الروسية يوم الاثنين حزب يابلوكو المعارض، وهو الفصيل الوحيد الذي دعا علنا إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، من المشاركة في الانتخابات، متذرعة بانتهاكات مزعومة لقانون الانتخابات.



ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة ادعاءات زيلينسكي.



ولطالما اتهمت كييف موسكو من قبل بالتحضير لحملة تعبئة جديدة، لكن ذلك لم يحدثً.