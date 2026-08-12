قال مسؤولون هنود إن وضع الفيضانات في ولاية آسام لا يزال خطيرا، اليوم الأربعاء، إذ تضرر أكثر من 112 ألف شخص في أربع مقاطعات، وسط توقعات بهطول مزيد من الأمطار في عدة مناطق تعاني بالفعل من الفيضان.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث بولاية آسام إن منسوب المياه في عدة أنهار تجاوز مستويات الخطر، مما يهدد بحدوث فيضانات في مناطق جديدة" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا".

وأشارت الهيئة إلى أن مركز الأرصاد الجوية، التابع لإدارة الأرصاد الجوية الهندية، في جواهاتي توقع هبوب عواصف رعدية مصحوبة ببرق، إلى جانب هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، في أجزاء من مقاطعات تشارايديو، وديبروجاره، وجورهات، وسيفاساجار، وتينسوكيا.