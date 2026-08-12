بدء تطبيق قواعد جديدة تتعلق بنفايات التغليف في الاتحاد الأوروبي

تدخل قواعد جديدة متعلقة بنفايات التغليف حيز التنفيذ تدريجيا في الاتحاد الأوروبي بدءا من اليوم الأربعاء، بهدف معالجة الأعباء البيئية والصحية الناجمة عن نفايات التغليف.

ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، بلغ معدل إنتاج نفايات التغليف في الاتحاد 8ر177 كيلوجراما للفرد الواحد في عام 2023. وخلال السنوات الماضية، نما حجم النفايات بوتيرة أسرع من معدلات إعادة التدوير.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين أن تكون مواد التغليف التي يتم طرحها في السوق قابلة لإعادة التدوير في المستقبل، بهدف خفض حجم نفايات التغليف بنسبة 15% بحلول عام 2040.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين أن تحتوي زجاجات المشروبات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة على نسبة دنيا من البلاستيك المعاد تدويره.

واعتبارا من عام 2030، يجب على المصنعين والمستوردين أيضا ضمان تقليل مواد التغليف المستخدمة لمنتجاتهم إلى الحد الأدنى.

وستطبق بدءا من اليوم قيود أكثر صرامة على ما يعرف بـ"المواد الكيميائية الدائمة"، في عبوات المواد الغذائية.

وتستخدم هذه المواد لجعل الورق أو الورق المقوى مقاوما للماء والدهون، لكنها قد تكون ضارة لأنها لا تتحلل بسهولة في الجسم أو في البيئة.



وتهدف القواعد الجديدة أيضا إلى تشجيع استخدام العبوات القابلة لإعادة الاستخدام. واعتبارا من فبراير 2029، يجب أن تكون العبوات القابلة لإعادة الاستخدام موصوفة بوضوح ويمكن تمييزها عن عبوات البيع التي تستخدم لمرة واحدة.



ومن المقرر تطبيق أنظمة الإيداع والاسترداد للزجاجات البلاستيكية وعلب المشروبات الغازية خلال السنوات المقبلة، كما سيتم حظر العبوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة للمنتجات الطازجة اعتبارا من عام 2030.