يمر المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، بمعاناة مستمرة من صدمة وفاة زوجته الأولى وأصغر طفل له، وهذا ما شكل بشكل كبير حياته المهنية، من الطرق التي يتحدث بها إلى آرائه حول الرعاية الصحية.

فأثناء التسوق قبل أيام قليلة من عيد الميلاد في عام 1972، لقيت زوجته نيليا البالغة من العمر 30 عامًا، وابنته نعومي البالغة من العمر 13 شهرًا، مصرعهما في حادث سيارة، بعد أن اصطدمت عربة مقطورة تحمل الذرة بسيارتهم الخاصة بالعائلة، وفقا لما نقله موقع "الإندبندنت" البريطاني.

نجا ابناهما، جوزيف بو بايدن الثالث، وروبرت هانتر بايدن، ولقى كلا من ابنته وزوجته مصرعهما بعد تلك الحادث.

بعد أكثر من 40 عامًا، توفي بو بايدن بعد تشخيص إصابته بسرطان الدماغ، لتتعمق أحزان بايدن بعد وفاة ابن آخر له.

أما عن زوجة بايدن الأولى، فقد ولدت في ولاية نيويورك، في 28 يوليو 1942 في بلدة سكانياتيليس الثرية، وشاركت في النادي الفرنسي في الهوكي والسباحة ومجلس الطلاب، وكانت تحترف التصوير الفوتوجرافي، وتربعت على منصب رئيس نادي العلاقات الدولية، بعد أن كانت نائب الرئيس، وفقًا للكتاب السنوي لمدرستها.

في عام 1963، التقت نيليا، التي كانت في ذلك الوقت طالبة جامعية في جامعة سيراكيوز بنيويورك، ببايدن الذي كان حينها طالبًا صغيرًا في جامعة ديلاوير، وذلك على الشاطئ في ناسو خلال عطلة الربيع. ولدى سؤاله عن أهدافه المهنية، قال بايدن لوالدة زوجته "الرئيس".

بعد حصوله على درجة البكالوريوس من ولاية ديلاوير، انتقل بايدن إلى كلية الحقوق في سيراكيوز، وقد حصلت نيليا على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية وعلمت الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

تزوجا في 27 أغسطس 1966، بينما كان لا يزال طالبا في كلية الحقوق، وتخرج في نهاية المطاف في المركز 76 على الكلية التي تحتوي على 80 طالبا.

على الرغم من أن نيليا هانتر كانت جمهورية، إلا أن بعد زواجها ببايدن تغير رأيها لتصبح ديمقراطية، وفقًا لصحيفة "نيوز جورنال".

ولدت الابنة الأولى للزوجين، نعومي، في 8 نوفمبر 1971، وهي الأصغر بين 3 أطفال، مع شقيقين أكبر منها، وكانت تحمل لقب "إيمي".

بعد عام واحد، ترشح بايدن أمام الجمهوري الحالي "كالب بوجز"، للحصول على مقعد في ولاية ديلاوير في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ذكرت صحيفة "نيوز جورنال"، أن نيليا أصبحت أقرب مستشاريه و"العقل المدبر" لحملته.

قامت الأسرة بحملة في جميع أنحاء الولاية، وشنت حملة شعبية هاجمت بها شاغل المنصب الجمهوري باعتباره بعيدًا عن الواقع، وصدمة للوضع الراهن الذي يسلط الضوء على الانقسام الجيلي بين قاعدة رجل الدولة المحافظ الأكبر والناخبين الأصغر سنًا بعد حرب فيتنام وحركة الحقوق المدنية.

فاز الشاب البالغ من العمر 30 عامًا بالسباق في نوفمبر 1972.

قبل أسبوع واحد من عيد الميلاد، بينما كان السناتور المنتخب في واشنطن، كان بايدن يقوم بإجراء مقابلات مع الموظفين في مكتبه الجديد عندما تلقى نبأ وفاة زوجته وابنته.

قال بايدن لاحقًا في خطاب ألقاه أمام خريجي جامعة ييل في الولايات المتحدة: "بعد تلك المكالمة الهاتفية تغير عالمي كله إلى الأبد".

ذكرت صحيفة "ديلاوير ستيت نيوز" أن ما يقرب من 1200 شخص احتشدوا في مراسم تأبين لنيليا ونعومي.

في كتابه بعنوان "عدني يا أبي" لعام 2017، كتب بايدن أن "الألم بدا لا يطاق في البداية، واستغرق الأمر وقتًا طويلاً للشفاء، لكني نجوت من المحنة القاسية".

أدى اليمين رسميًا بجوار سرير أبنائه أثناء وجودهم في المستشفى.

قال بايدن في خطابه في جامعة ييل: "يمكنني أن أتذكر والدتي نظرت إلي بعد أن غادرنا المستشفى، وقالت: (من بين كل شيء فظيع يحدث لك، سيأتي شيء جيد، إذا انظر بجدية لذلك)".

بدأ بايدن بعد ذلك في التنقل يوميًا من واشنطن إلى ديلاوير للبقاء مع أبنائه الصغار بعد الانتهاء من عمله اليومي.

قال في خطابه في جامعة ييل: "وبدأت أتنقل معتقدًا أنني سأبقى لفترة قصيرة فقط أتنقل من واشنطن إلى ديلاوير، وهو ما قمت به لأكثر من 37 عامًا، لقد فعلت ذلك لأنني أردت أن أكون قادرًا على تقبيلهم ليلا وتقبيلهم في صباح اليوم التالي. ولكن إذا نظرنا إلى الوراء، والحق يقال، السبب الحقيقي لعودتي إلى المنزل كل ليلة هو أنني بحاجة إلى أطفالي أكثر مما يحتاجونني".

بعد خمس سنوات من الحادث، تزوج بايدن من جيل جاكوبس، التي كانت آنذاك طالبة في جامعة ديلاوير.

اعتمد نائب الرئيس السابق على مآسي حياته للمساعدة في التحدث إلى الناخبين الذين شعروا بخسارة مماثلة.

في مقابلة مع موقع "إم إس إن بي سي" في وقت سابق من هذا العام، قال بايدن إن "مئات الأشخاص تحدثوا إلي لإخباره عن فقدان أبنائهم وبناتهم وأزواجهم، وسؤاله عن كيفية التخلص من الحزن والنجاح في الحياة".

قال بايدن: "الطريقة الوحيدة هي أنك تجد الهدف وتدرك أنهم بداخلك، وإنهم جزء منك".