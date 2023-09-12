ليبيا: بدء استرجاع خدمات الكهرباء بالمناطق المتضررة من العاصفة دانيال

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، محمد حمودة بدء استرجاع خدمات الكهرباء في المناطق التي شهدت المنخفض الجوي- العاصفة دانيال- شرقي البلاد.



وفي تصريح صحفي أعقب اجتماع رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة مع اللجنة الحكومية اليوم الثلاثاء، أفاد حمودة بأن معظم محطات الاتصالات في المناطق المنكوبة تم تزويدها بالمولدات، منوها إلى قرب عودة شبكات شركتي: المدار الجديد وليبيانا بشكل تدريجي في درنة.



وقال الناطق: "لقد تم تحديد احتياجات المناطق المتضررة، كما وصلت فرق البحث والانقاد وكلاب الأثر التابعة لجهاز المباحث الجنائية، وقد وجدوا عددا كبيرا من الوفيات".



ونفى حمودة وجود أي عمليات إيواء في المدارس بمدن: شحات والبياضة وتاكنس، وذلك لتكفل الأهالي باستضافة النازحين هناك. كما كشف عن إرسال شركة الخدمات العامة طرابلس 3 فرق، منها: فرقة إزالة ركام ومخلفات وفتح مسارات، وفرقة لتسليك غرف الصرف الصحي، وفرقة إنقاذ، مفيدا بجاهزية الفرق للعمل على مدار 24 ساعة.



وفي هذا الشأن، نقل حمودة عن اللجنة تأكيدها وفرة الغذاء والأدوية داخل البلاد، وأن الحاجة الحالية تكمن في: الفرق المختصة التي تتعامل مع الأعاصير والفيضانات، وفرق للانقاذ والتفتيش، لافتا إلى أن العمل جار لمنح أذونات الهبوط، ومفيدا بأن العملية تتم بشكل تدريجي لضمان التنسيق والاستفادة الحقيقية من أي دعم.



أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، اليوم الثلاثاء، أن 2300 شخص لقوا حتفهم، وهناك أكثر من 5000 في عداد المفقودين جراء السيول التي اجتاحت مدينة درنة شرقي البلاد.