إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص داخل ترعة بقرية إدندان بأسوان

شهد مركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة قرية إدندان التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

تلقى مركز نصر النوبة إخطارًا يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال المصابين ونقلهم إلى مستشفى دراو المركزي لتلقي الإسعافات والفحوص الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: خالد محمد محمود (17 عامًا) - جمال صبري جمال (16 عامًا) - أحمد مصطفى توفيق (19 عامًا) - عماد سيد عبدالعظيم (27 عامًا) - عادل يوسف إبراهيم (17 عامًا).

وأوضحت الفحوص الطبية تنوع الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، دون وجود حالات حرجة.

كما قامت الجهات الأمنية بمعاينة مكان الحادث ورفع آثاره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.