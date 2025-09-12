بوستيكوجلو: نوتنجهام يستطيع المنافسة على جميع البطولات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتقد أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني الجديد لفريق نوتنجهام فورست، أنه ورث فريقا تم إعداده لتحقيق النجاحات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه تم تعيين بوستيكوجلو، المدير الفني السابق لتوتنهام، لخلافة نونو إسبيريتو سانتو يوم الثلاثاء الماضي، وسيقود الفريق في أول مباراة له غدا السبت أمام فريق أرسنال.

ويصل بوستيكوجلو لنوتنجهام، بعد أسابيع قليلة من إنفاق النادي أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني (203.32 مليون دولار) على بناء فريق يكون قادرا على المنافسة في أربع جبهات.

وقال بوستيكوجلو: "أنا معجب جدا بالفريق. فهو يتمتع بتوازن رائع من حيث القدرة على تغطية معظم المراكز في عمليات التدوير التي نحتاجها".

وأضاف: "هناك تنوع في الأساليب داخل الفريق مما يتيح لك اللعب بطرق مختلفة. ولا شك أن كرة القدم الأوروبية تفرض متطلبات مختلفة عليك مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك مسابقات الكؤوس".

وأكد: "نريد المنافسة على كافة الجبهات. قضيت يومين فقط مع اللاعبين، وسيكون لدي يوم واحد فقط مع الفريق كاملا".

وأكمل: "أعتقد أن هناك توازنا جيدا، فريق أراه جاهزا للمنافسة، وقويا بما يكفي للتعامل مع التحدي".

وربما يكون أمام بوستيكوجلو تحديا جديدا في تعلم كيفية التعامل مع المالك، حاد الطباع، إيفانجيلوس ماريناكيس.

وقاد ماريناكيس فريق فورست من قاع دوري الدرجة الأولى للمنافسة في أوروبا، ولكنه فعل هذا بطريقته الخاصة.

وقال بوستيكوجلو: "التقيت به مرات قليلة وقلت له نعم فقط. حسنا، أعتقد أن الأشخاص الذين عاشوا الحياة التي عاشها هو، من الصعب جدا علينا أن نتفهمهم".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي لا يمكن للناس إنكاره عنه، وهو أنني أعتقد أنه تولى هذا النادي بنوايا سليمة".

وأكد: "أحب حقيقة أنه استلهم التاريخ الرائع للنادي عندما كان في قاع دوري الدرجة الأولى وأعاده إلى الساحة الأوروبية".

وأوضح: "هناك قيمة حقيقية في ذلك، واعتقد أن هذا يكفي ليخبرك عن نوعية الشخص الذي هو عليه".