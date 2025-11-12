الصحة العالمية: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي بغزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، إن المنظمة تعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي خلال وقف إطلاق النار المستمر في قطاع غزة.

وفي تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، ذكر غيبريسوس، أن أكثر من 16 ألف و500 شخص ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي من غزة.

وأشار إلى أن المرافق الصحية المتضررة في غزة غير قادرة على توفير الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى الفلسطينيين.

وأعرب مدير المنظمة عن تشجيعه لالتزام الدول باستقبال الجرحى والمرضى المصابين بأمراض خطيرة في غزة لتلقي الرعاية الطبية.

وذكر أن برنامج الإجلاء الطبي للمنظمة دعم إجلاء ما يقرب من 8 آلاف مريض من غزة لتلقي العلاج خلال العامين الماضيين، بما في ذلك أكثر من 5 آلاف و500 طفل.

ودعا غيبريسوس، إلى فتح جميع طرق الإجلاء إلى الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأنهى اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، عامين من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأسفرت الإبادة عن أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.​​​​​​​