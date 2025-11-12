مجموعة السبع تسعى لتفويض أممي لتطبيق خطة السلام في غزة

أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تعمل على الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي لضمان التنفيذ السريع لخطة السلام في قطاع غزة.

وأوضح فاديفول، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية المجموعة المنعقد في مدينة نياجارا أون ذا ليك بمقاطعة أونتاريو الكندية، أن الهدف من التفويض هو نزع سلاح حركة حماس وتولي قوة أمنية دولية إدارة القطاع، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

وأضاف أن وزراء الخارجية ناقشوا القضية خلال الجلسة الافتتاحية مساء الثلاثاء، واتفقوا على أن تفويضاً من مجلس الأمن أمر ضروري ويجب العمل لتحقيقه في أسرع وقت، لكنه حذر من أن القرارات لا يمكن فرضها بل يجب التفاوض بشأنها بجدية.

وأشار فاديفول إلى أن الوقت يداهم الجميع، مؤكداً على الحاجة إلى بنية أمنية عاجلة لضمان النظام في قطاع غزة.

وتضم مجموعة السبع كلاً من: ألمانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، وكندا.

وفي سبتمبر الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته المكونة من 20 بندا في ثلاث مراحل بشأن غزة، وتتضمن وقف الحرب، وانسحاب متدرج لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية.