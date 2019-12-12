 إعدام 650 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية - بوابة الشروق
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إعدام 650 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

فاطمة علي
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 8:48 م | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 8:48 م


شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، ومكتب الأغذية بالزقازيق، اليوم الخميس، حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق.

وأشار بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وإعدام 650 كيلو دواجن و"هياكل"؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك محضرين جُنح صحية.

كما تم سحب 4 عينات وإرسالها للمعامل التابعة لوزارة الصحة، وذلك لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومخاطبة الجهات المُختصة بشأن استصدار قرار بغلق المنشأة لوجود خطر داهم بها على الصحة العامة.


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