الرئيس السيسي يصل مقر فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي للمشاركة في إحدى جلساتها المنعقدة اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي سوف يستعرض من خلال حوارات تفاعلية في القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، التجربة المصرية في التنمية خلال السنوات الماضية، ومن بينها التنمية العمرانية والزراعية والصناعية، والتحديات التي تواجهها مصر ودول العالم جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الرئيس السيسي سيجري أنشطة مكثفة خلال القمة، من بينها المشاركة في عدد من الموائد المستديرة واللقاءات مع مجتمعات الأعمال، والقطاع الخاص والشركات العالمية الكبرى، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك جلسات بالقمة عن الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الضخمة في مصر سيشارك فيها وفد مصري رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من الوزراء والمسئولين.