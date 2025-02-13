شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة مغرب اليوم الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٦ هجريًا بمسجد مصر الكبير بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر ، والدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعدد من السفراء، وكبار علماء الدين، و والأجهزة التنفيذية.