القبض على 15 متهما من المتورطين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسوان

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نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، الجمعة، من القبض على ١٥ متهما في واقعة إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة بقرية العتمور بحري بمدينة كوم أمبو.

وكان بلاغ وصل إلى اللواء أحمد الراوي، مدير المباحث، يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بين عائلتي الرزيقات وخزام بقرية العتمور بحري استخدم فيها السلاح الناري والشوم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو علام والنقباء نادر منصور ومحمود رمضان لمكان البلاغ.

وتبين إصابة كل من أحمد رجب رضوان، وشقيقة سعد بطلق ناري، وإصابة رمضان سيد رمضان بجرح قطعي بالرأس.

وبالفحص والتحري تبين أن المشاجرة وقعت بسبب احتكاك شباب العائلتين.