 كريم كحلة يكشف عن طموحه بعد تحقيق 3 ذهبيات بالألعاب الأفريقية - بوابة الشروق
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كريم كحلة يكشف عن طموحه بعد تحقيق 3 ذهبيات بالألعاب الأفريقية

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 8:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 8:59 م

أبدى كريم كحلة بطل المنتخب المصري لرفع الأثقال عن سعادته، بعدما حقق 3 ميداليات ذهبية بوزن 96 كجم في النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي تقام حاليًا في مدينة أكرا الغانية حتى 23 مارس الجاري .

وتمكن الرباع المصري من تحقيق 3 ميداليات ذهبية في منافسات الخطف والكلين والنتر والمجموع.

قال كريم كحلة: “ منافسات الألعاب الأفريقية جيدة ، لكنها مرهقة بسبب درجة الحرارة، واستطعت في النهاية حصد 3 ميداليات ذهبية“.

وأضاف: “دورة الألعاب الأفريقية ليست من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وستكون آخر محطة قبل الأولمبياد بطولة كأس العالم بتايلاند خلال الشهر القادم“.

وأختتم كحلة : “يتبقى لي منافسات واحدة فقط من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وأعد الشعب المصري ببذل قصارى جهدي من أجل حصد ميدالية أولمبية“.


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