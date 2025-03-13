أشاد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، بالموقف الوطني للشعب المصري ووقوفه خلف الدولة ومؤسساتها، وعدم الانسياق وراء «الأكاذيب» التي يروجها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس: «بعض الناس تبقى أحيانًا زعلانة ومعترضة على غلاء الأسعار وغيره، لكن دائمًا كان الرئيس السيسي بيقول: استنوا عليّ شوية؛ لأنه كان بيبني جيشه، بيبني القوات المسلحة بكل إيمان وقوة وعزيمة، ومدرك تمامًا معاناة الناس، ووجه التحية أكثر من مرة للشعب المصري الصامد في مواجهة غلاء الأسعار».

ووجه رسالة للمصريين، قائلا: «أنتم حاسين دلوقتي أن التضخم بدأ ينزل لحوالي 12% بعد ما كنا 34% يا جماعة، وبندفع كل الديون وفوائد الديون اللي علينا، ودفعنا 38.7 مليار دولار، وصندوق النقد وافق على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار».

وأعرب عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية وعودة إيرادات قناة السويس لسابق عهدها، معقبا: «قناة السويس بإذن الله هترجع تضخ دولارات مرة أخرى، وأوضاعنا الاقتصادية هتتحسن، وموجة الغلاء بدأت تتراجع والأسواق فيها انضباط إلى حد ما».

وأكد أن المصريين جميعًا على قلب رجل واحد، مشيرا إلى أنه لا توجد طوائف أو مذاهب أو عرقيات تفرق بينهم؛ بل هم «عجينة واحدة»، حسب وصفه.

وشدد على أهمية الأمن والاستقرار في ظل الفوضى التي تعم المنطقة العربية، مختتما بتوجيه حديثه للمواطنين: «هتتعدل وهتمشي صدقوني؛ لكن الأهم هو الأمن والاستقرار، وإحساسك إن فيه جيش يحميك، ودولة وراك وبلد يتمتع بأمن واستقرار».