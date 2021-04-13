 وزارة الدفاع العراقية تعلن تطهير جبال حمرين من أوكار داعش - بوابة الشروق
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وزارة الدفاع العراقية تعلن تطهير جبال حمرين من أوكار داعش

وزارة الدفاع العراقية
وزارة الدفاع العراقية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 5:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 5:22 م
أعلنت وزارة الدفاع العراقية تدمير جميع أوكار تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين شمال شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الاخبارية، اليوم الثلاثاء - أن عناصر من القوات المسلحة تمكنت من تطهير سلسلة جبال حمرين الواقعة غرب بحيرة حمرين خلال العملية الأمنية التي انطلقت قبل يومين بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة.

وأشار البيان إلى أن القوات المشاركة في العملية حققت الأهداف المخطط لها، حيث دمرت جميع الأوكار التابعة لعصابات (داعش) الإرهابية ودمرت العديد من العبوات الناسفة.

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