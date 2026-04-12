روايات متباينة عن فشل المحادثات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد

تقدم الولايات المتحدة وإيران تفسيرات مختلفة لفشل محادثات السلام.

فوفقا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، فإن "المطالب غير المنطقية" من الجانب الأمريكي هي التي عرقلت المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في منشور على تليجرام: "على الرغم من المبادرات المتعددة التي قدمها الوفد الإيراني، فإن المطالب غير المنطقية من الجانب الأمريكي منعت تقدم المفاوضات. وهكذا انتهت المحادثات".

في المقابل، تقول الولايات المتحدة إنها كانت "مرنة" و"متعاونة".

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب طلب منه أن يأتي "بحسن نية" وأن "يبذل قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "قمنا بذلك، وللأسف لم نتمكن من إحراز أي تقدم". وأشار إلى أنه غادر بعد تقديم "اقتراح بسيط للغاية، فالتفاهم هو عرضنا النهائي والأفضل".

ولا يزال من غير الواضح ما هي الخطوات التالية في اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، أو ما إذا كانت هناك جولة جديدة من المحادثات قيد الإعداد.

وغادر الوفد الإيراني إسلام آباد، بحسب ما نشرته وكالة أنباء مهر شبه الرسمية الإيرانية.

وأفادت الوكالة بأن الوفد، برئاسة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، غادر بعد الساعة الرابعة صباح الأحد بتوقيت جرينتش، بقليل.

ويأتي ذلك بعد مغادرة الوفد الأمريكي، الذي ضم دي فانس، إسلام آباد أيضا، إثر فشل محادثات السلام في التوصل إلى اتفاق.