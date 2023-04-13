أعلنت الحكومة السويسرية، عزمها تزويد أوكرانيا بما لا يقل عن 1.5 مليار فرنك سويسري (أي حوالي 1.7 مليار دولار) بحلول عام 2028.



وأكد وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس - في تصريحات إعلامية نقلتها عنه وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الخميس - التزام بلاده بتقديم دعم طويل الأمد إلى أوكرانيا.



وقالت وزارة الخارجية في برن إن الدعم المزمع سيُقدم كجزء من استراتيجية التعاون الدولي للفترة من 2025 إلى 2028، إلى جانب 300 مليون فرنك سويسري المخصصة لعامي 2023 و 2024، ستدعم سويسرا أوكرانيا بما لا يقل عن 1.8 مليار فرنك سويسري (أي أكثر من 2 مليار دولار) على مدى السنوات الست المقبلة.



وأشارت "يوكرين فورم" إلى انضمام سويسرا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي تم فرضها في مارس 2022 وتتضمن حظرًا على تصدير مجموعة من السلع بالإضافة إلى الأصول المجمدة وقيود السفر، كما تحظر العقوبات أيضًا تصدير سلع مثل الأسلحة والفحم والسلع الكمالية.