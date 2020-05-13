أعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أنه سيتم ابتداء من الاسبوع المقبل بدء الفحص المجاني لكافة المواطنين في الإمارات في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بتوجهات من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضحت الشامسي - خلال الاحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس "كورونا" - أن التوجيهات جاءت لتخصيص الفحص المجاني على مستوى الدولة لعدد من فئات المجتمع تشمل عمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين مثل السائقين والمربيات وغيرهم، كما تشمل الفئات أصحاب الهمم والسيدات الحوامل من المقيمين وممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً إضافة إلى كل من لديه الأعراض المصاحبة للفيروس والمخالطين.

وأفادت الشامسي بأن الجهات الصحية المختصة ستقوم بتحديد آليات الفحص وأماكنه للأفراد والفئات المستهدفة والإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية، وناشدت كافة أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية لإنجاح برنامج الفحص.

وأكدت في رسالة موجهة للمجتمع "اننا في مرحلة هامة من مراحل التعامل مع الفيروس واحتوائه، تتطلب تحمل المسؤولية من الجميع بالإلتزام لتحقيق الانحسار، أو التساهل مما يتسبب في المزيد من الاصابات وإطالة مدة الحد من انتشار الفيروس، فلنحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية، كالتباعد الجسدي، وتجنب التجمعات، وإبقاء مسافة آمنة من الآخرين في الأماكن العامة، ولبس الكمامات" مضيفةً " لنلتزم ولا نتهاون ولنكن عوناً لإخواننا في خط الدفاع الأول ومع قيادتنا، للخروج آمنين بإذن الله من هذه المرحلة".